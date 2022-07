'संविधान आम लोगों के शोषण और लूट को बढ़ावा देता है', केरल के मंत्री साजी चेरियन के बयान पर मचा बवाल, कांग्रेस नेता ने कहा तुरंत इस्तीफा लिया जाए वरना....

Highlights साजी चेरियन पठानमथिट्टा में सोमवार को एक पार्टी समारोह में यह विवादित बयान दिया कांग्रेस, भाजप ने साजी के इस्तीफे की मांग की है केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा कि अभी मैंने कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है, हम निगरानी रख रहे हैं

तिरुवनंतपुरमः माकपा के वरिष्ठ नेता और केरल के मत्स्य पालन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री साजी चेरियन के संविधान पर दिए विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। साजी ने ने मंगलवार को यह कहकर तूफान खड़ा कर दिया कि भारतीय संविधान आम लोगों के शोषण और लूट का समर्थन करता है। साजी के इस बयान पर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष वीटी बलराम ने इस्तीफे की मांग की है।

साजी चेरियन पठानमथिट्टा में सोमवार को एक पार्टी समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि, “देश में एक सुंदर संविधान लिखा गया है। मैं कहूंगा कि संविधान इस तरह से लिखा गया है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक से अधिक लोगों को लूटा जाए। चेरियन यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो संविधान है उसे अंग्रेजों ने तैयार किया और भारतीयों ने लिख दिया। बकौल चेरियन, पिछले 75 वर्षों में इसे लागू किया गया है, मैं कहूंगा कि यह एक ऐसा संविधान है जो देश में अधिकतम लोगों का शोषण सुनिश्चित करता है।

कांग्रेस नेता वीटी बलराम ने साजी के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, उन्होंने (साजी चेरियन) भारत के संविधान के अधिकार को खुलेआम चुनौती दी है और इसके निर्माताओं का अपमान किया है। बयान को जुबान के फिसलने के रूप में नहीं देखा जा सकता क्योंकि उनका भाषण मिनटों तक चला।

