Saif Ali Khan attack updates: तीन चोटें आईं, 2 हाथ पर और 1 गर्दन के दाहिनी ओर, रीढ़ की हड्डी में नुकीली वस्तु थी, हेल्थ अपडेट जारी

Highlights Saif Ali Khan attack updates: लीलावती अस्पताल में सर्जरी की गई। Saif Ali Khan attack updates: आगंतुकों को सैफ से मिलने की अनुमति नहीं देंगे। Saif Ali Khan attack updates: चाकू के घावों की वजह से आराम की जरूरत है।

Saif Ali Khan attack updates: मुंबई के लीलावती अस्पताल के डॉ. नितिन डांगे ने अभिनेता सैफ अली खान की स्वास्थ्य स्थिति पर अपडेट दिया। कहा कि उन्हें तीन चोटें आईं। दो हाथ पर और एक गर्दन के दाहिनी ओर और बड़ी (चोट) पीठ पर थी जो रीढ़ की हड्डी में थी। कोई तेज वस्तु अंदर घुसी हुई थी, जो बहुत गहराई तक चली गई थी। लेकिन इससे रीढ़ की हड्डी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वह बहुत भाग्यशाली है। हमने लीक हो रहे रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ और ड्यूरा की मरम्मत की। रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट को देखते हुए उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है।

VIDEO | Mumbai: Lilavati Hospital's Dr Nitin Dange gives an update on the health condition of actor Saif Ali Khan.



"He had three injuries... two on the hand and one on the right side of the neck and the major (injury) was at the back which was in the spine. The sharp object was… pic.twitter.com/4oHrws1rEZ