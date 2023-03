Sagardighi Bypolls Result: टीएमसी और भाजपा को झटका!, कांग्रेस-वाम गठबंधन प्रत्याशी 515 वोट से आगे

Highlights बायरन बिस्वास वाम समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार हैं। कांग्रेस-वाम गठबंधन प्रत्याशी 515 वोट से आगे हैं। तृणमूल और भाजपा ने क्रमशः देबाशीष बनर्जी और दिलीप साहा को मैदान में उतारा है।

Sagardighi Bypolls Result: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की सागरदिघी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस-वाम गठबंधन प्रत्याशी 515 वोट से आगे हैं।

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस-वाम गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल सकता है। तृणमूल और भाजपा ने क्रमशः देबाशीष बनर्जी और दिलीप साहा को मैदान में उतारा है, जबकि बायरन बिस्वास वाम समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार हैं।

Counting of votes for Tripura, Nagaland & Meghalaya elections begins



Counting for by-elections for Lumla assembly seat of Arunachal Pradesh, Ramgarh (Jharkhand), Erode East (Tamil Nadu), Sagardighi (West Bengal) & Kasba Peth, Chinchwad assembly seats of Maharashtra also begins pic.twitter.com/mMlLV3ryfV