Sonia Gandhi in Rajya Sabha: सोनिया गांधी ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, लोकसभा में तय किया 25 साल का लंबा सफर

Highlights Sonia Gandhi in Rajya Sabha: सोनिया गांधी ने राज्यसभा में सांसद के रूप में शपथ ली Sonia Gandhi in Rajya Sabha: सोनिया गांधी अभी तक रायबरेली से सांसद रही हैं Sonia Gandhi in Rajya Sabha: सोनिया गांधी ने 25 साल लोकसभा में पूरे किए

Sonia Gandhi in Rajya Sabha: कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। उनके शपथ लेने से पहले पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को बधाई दी थी। उन्होंने इस क्रम में बताया कि राज्यसभा में उनकी नई शुरुआत है औ वो इससे पहले 25 साल लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं। सोनिया गांधी पिछले 25 साल उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सीट से सांसद रही हैं।

My best wishes to the Congress Parliamentary Party Chairperson, Smt. Sonia Gandhi as she begins her new innings, by taking oath in the Rajya Sabha, today.



Her courageous resilience and dignified grace, in the wake of adversity and upheaval, shall continue to guide our… pic.twitter.com/ReMunHsCbq — Mallikarjun Kharge (@kharge) April 4, 2024

पार्टी अध्यक्ष ने आगे ट्विट में कहा, सोनिया गांधी का साहस और संगठन को लेकर उनकी कुशलता से वो हमें आगे भी संसदीय रणनीति बनाने में मदद करती रहेंगी। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने लोकसभा में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं और अब वो राज्यसभा में उनकी साथी के रूप में काम करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में उनकी उपस्थिति को लेकर वो काफी इंतजार कर रहे हैं और बहुत उत्साहित हैं।

Congress President Mallikarjun Kharge tweets, "My best wishes to the Congress Parliamentary Party Chairperson, Smt. Sonia Gandhi as she begins her new innings, by taking oath in the Rajya Sabha, today. Her courageous resilience and dignified grace, in the wake of adversity and… pic.twitter.com/US5XyXMM90 — ANI (@ANI) April 4, 2024

राज्यसभा में किस प्रदेश का कर रहीं प्रतिनिधित्व

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए राजस्थान का रुख किया था और वो वहां से निर्विरोध चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं। राजस्थान में उन्हें निर्विरोध चुनाव जीतने में वहां की विधायकों की संख्या काफी मददगार रही। नेहरू गांधी परिवार 1964 के बाद किसी ने राज्यसभा का रुख किया और सोनिया गांधी से पहले राज्यसभा में जाने वाली पूर्व पीएम इंदिरा गांधी थी।

नए शपथ ग्रहण करने वाले सदस्यों में धर्मशिला गुप्ता, मनोज कुमार झा, संजय यादव, गोविंदभाई लालजीभाई ढोलकिया, सुभाष चंदर, हर्ष महाजन, जी सी चंद्रशेखर, एल मुरुगन, अशोक सिंह, चंद्रकांत हंडोरे, मेधा विश्राम कुलकर्णी और साधना सिंह शामिल हैं, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। उनका शामिल होना उच्च सदन में एक नए कार्यकाल की शुरुआत का प्रतीक है।

Web Title: Sabha Sonia Gandhi take oath as Rajya Sabha Member and she completed 25 year career in Lok Sabha