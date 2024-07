बिहार में बने जूते पहनकर जंग लड़ रहे हैं रूस के सैनिक, हाजीपुर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई

Highlights हाजीपुर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई बिहार में बने जूते पहनकर जंग लड़ रहे हैं रूस के सैनिक कंपीटेंस एक्सपोर्ट्स रूसी सेना के लिए सुरक्षा जूते और यूरोपीय बाजारों के लिए डिजाइनर जूते बनाती है

नई दिल्ली: बिहार के हाजीपुर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है। हाजीपुर में बने विशेष जूतों का इस्तेमाल हाजीपुर कर रहे हैं। हाल ही में रूसी सैनिकों ने हाजीपुर में निर्मित 'मेड इन बिहार' जूतों के साथ मार्च किया। रूसी सेना ने यूक्रेन में अपना अभियान जारी रखा है और जंग के मैदान में सैनिक हाजीपुर में निर्मित 'मेड इन बिहार' जूते का उपयोग कर रहे हैं।

हाजीपुर शहर अपने कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। लेकिन अब यह रूसी सेना के लिए सुरक्षा जूते बनाकर अपनी अलग कहानी लिख रहा है। यहां बने जूतों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिल रही है।

Russian Army marches on 'Made in Bihar' boots manufactured in Hajipur



