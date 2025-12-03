Putin India Visit: रूस-भारत सैन्य अभ्यासों के लिए एक-दूसरे के मिलिट्री बेस का कर सकेंगे यूज, पुतिन के भारत दौरे से पहले ऐलान; जानें खास बातें
By अंजली चौहान | Updated: December 3, 2025 09:10 IST2025-12-03T09:09:45+5:302025-12-03T09:10:19+5:30
Putin India Visit: रूस की संसद के निचले सदन ने 4-5 दिसंबर को पुतिन की नई दिल्ली की राजकीय यात्रा से कुछ दिन पहले रसद सहायता के पारस्परिक आदान-प्रदान (reLOS) समझौते को मंजूरी दे दी।
Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिनभारत दौरे पर आने वाले हैं, जहां वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी और पुतिन के बीच मीटिंग के एजेंडे में सुखोई Su-57 स्टील्थ फाइटर्स और एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर चर्चा जैसे बड़े डिफेंस प्लेटफॉर्म शामिल हैं, रूस ने भारत के साथ एक ज़रूरी मिलिट्री कोऑपरेशन पैक्ट को फॉर्मल बनाने के लिए तेज़ी से कदम उठाया है।
रूस की संसद के निचले सदन, स्टेट ड्यूमा ने, पुतिन के 4-5 दिसंबर को नई दिल्ली के स्टेट विज़िट से कुछ दिन पहले, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ़ लॉजिस्टिक सपोर्ट (reLOS) एग्रीमेंट को मंज़ूरी दे दी।
reLOS पैक्ट, जिस पर मूल रूप से 18 फरवरी को साइन किया गया था और जिसे पिछले हफ़्ते प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन ने मंज़ूरी के लिए भेजा था, भारत और रूस के बीच मिलिट्री यूनिट्स, वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट्स की तैनाती का प्रोसेस तय करता है। यह लॉजिस्टिक सपोर्ट की पूरी रेंज भी तय करता है जो दोनों पक्ष एक-दूसरे को फ्यूल और मेंटेनेंस से लेकर बर्थिंग, सप्लाई और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशनल मदद तक दे सकते हैं।
ड्यूमा के प्लेनरी सेशन के दौरान, स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोडिन ने इस कदम की स्ट्रेटेजिक वैल्यू बताई, और कहा कि यह रैटिफिकेशन गहरी आपसी साझेदारी और लंबे समय के सहयोग की ओर एक और कदम है।
यह एग्रीमेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्रेनिंग मिशन, मानवीय सहायता ऑपरेशन, प्राकृतिक या इंसानों द्वारा बनाई गई आपदा राहत प्रयासों और दोनों सरकारों द्वारा आपसी सहमति से मंज़ूर किसी भी दूसरी स्थिति में लागू होगा।
ड्यूमा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी एक नोट में कहा गया है कि रैटिफिकेशन से एक-दूसरे के एयरस्पेस तक पहुंच आसान हो जाएगी और रूसी और भारतीय नौसेना के जहाज़ ज़्यादा आसानी से पोर्ट कॉल कर पाएंगे। पुतिन के अगले हफ़्ते नई दिल्ली आने वाले हैं, ऐसे में reLOS पैक्ट को मंज़ूरी मिलना मॉस्को के भारत के साथ अपनी लंबे समय से चली आ रही डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने के इरादे का संकेत है।
क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेसकोव ने मंगलवार को कन्फर्म किया था कि सुखोई Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सहित बड़े डिफेंस एग्रीमेंट पर चर्चा होने की उम्मीद है। पेसकोव ने कहा, "मुझे कोई शक नहीं है कि इस विज़िट के दौरान इस पर बात होगी। Su-57s का मुद्दा निश्चित रूप से पुतिन के आने वाले भारत विज़िट के दौरान एजेंडा में होगा।" पेसकोव ने बाहरी दखल से मुक्त दोतरफ़ा रिश्ते के महत्व पर बात की। उन्होंने कहा, "हमें अपने रिश्ते को सुरक्षित रखना है; हमें अपने व्यापार को सुरक्षित रखना है जिससे आपसी फ़ायदा हो।"
भारत शुरू में Su-57 प्लेटफ़ॉर्म के आस-पास बने FGFA (फ़िफ़्थ जेनरेशन फ़ाइटर एयरक्राफ्ट) प्रोग्राम में एक बड़ा सहयोगी था, और उसने स्टेल्थ, एवियोनिक्स और इंजन अपग्रेड से जुड़ी ज़रूरतों को आकार देने में भूमिका निभाई। हालाँकि, लागत, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और परफ़ॉर्मेंस की कमी जैसे मुद्दों के कारण, भारत ने अपनी भागीदारी रोक दी और बाद में प्रोजेक्ट से बाहर हो गया। इसके बावजूद, Su-57 भारत और रूस के बीच चल रही स्ट्रेटेजिक बातचीत का हिस्सा बना हुआ है।
भारत और रूस ने पहली बार 2018 में S-400 सिस्टम के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया था, यह डील एडवांस्ड एयर डिफ़ेंस प्लेटफ़ॉर्म की पाँच यूनिट के लिए $5 बिलियन की थी। अब तक, पाँच में से तीन स्क्वाड्रन पहले ही डिलीवर हो चुके हैं।