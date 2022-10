RSS के नागपुर में विजयादशमी कार्यक्रम में पहली बार महिला को बनाया गया मुख्य अतिथि, जानिए इनके बारे में

Highlights नागपुर में आरएसएस के विजयादशमी के कार्यक्रम में पर्वतारोही संतोष यादव को बनाया गया चीफ गेस्ट। संघ के इस कार्यक्रम में पहली बार किसी महिला को चीफ गेस्ट बनाया गया।

नागपुर: विजयादशमी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुख्यालय नागपुर में पथ संचालन, शस्त्र पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि इस बार संघ के कार्यक्रम में एक नई बात देखने को मिली। दरअसल पहली बार संघ के नागपुर में विजयादशमी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के लिए एक महिला को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया।

आरएसएस की ओर से दशहरा के मौके पर आयोजित पथसंचालन कार्यक्रम में संतोष यादव को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। संतोष यादव दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला पर्वतारोही हैं। यह पहली बार है जब किसी महिला को इस कार्यक्रम में आरएसएस ने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया।

