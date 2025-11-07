₹55 लाख गए! टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी साइबर फ्रॉड के हुए शिकार, SBI ने शिकायत दर्ज की

नई दिल्ली: ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद (MP) कल्याण बनर्जी कथित तौर पर साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए हैं, उनके स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) असेंबली बैंक अकाउंट से ₹55 लाख का गबन किया गया है।

शुक्रवार (7 नवंबर 2025) को न्यूज़ पोर्टल आनंदबाज़ार ने इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया कि SBI अधिकारियों ने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में इस फ्रॉड के संबंध में एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई है।

क्या कल्याण बनर्जी का अकाउंट इनएक्टिव था?

तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी का स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया असेंबली सब-ब्रांच में अकाउंट उनके नाम पर तब खोला गया था जब वे 2001 से 2006 तक विधान सभा सदस्य (MLA) थे। SBI असेंबली सब-ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की हाई कोर्ट ब्रांच के तहत आता है।

कल्याण बनर्जी का अकाउंट उस समय दूसरे MLA के साथ उसी SBI असेंबली सब-ब्रांच में खोला गया था। न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय एक MLA के तौर पर उन्हें मिलने वाले सभी अलाउंस उसी बैंक अकाउंट में जमा होते थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बनर्जी ने लंबे समय से उस असेंबली बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया था, और इसी वजह से वह बैंक अकाउंट 'डॉर्मेंट अकाउंट' बन गया था।

ICICI बैंक के एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, डॉर्मेंट अकाउंट वह बैंक अकाउंट होता है जो लंबे समय तक, अक्सर एक साल से ज़्यादा समय तक इनएक्टिव रहता है। बैंक इन डॉर्मेंट अकाउंट्स को इनएक्टिव मार्क कर देते हैं ताकि अगर मालिक अकाउंट के बारे में भूल जाए तो कोई अनऑथराइज्ड एक्टिविटी न हो।

न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्ट में बताया गया है कि धोखेबाजों ने कथित तौर पर उसी अकाउंट का इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड किया।



Web Title: ₹55 lakh gone! Trinamool MP Kalyan Banerjee falls prey to cyber fraud; SBI files complaint