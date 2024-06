'अयोध्या में राम मंदिर की छत बारिश के दौरान टपकती है': मुख्य पुजारी ने ध्यान देने का आग्रह किया

Highlights मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि बारिश के दौरान छत से पानी लीक हो रहा है उन्होंने कहा- मंदिर में इतने सारे इंजीनियर मौजूद हैं और फिर भी छत से पानी टपक रहा है श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी पुष्टि की

लखनऊ: अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के छह महीने बाद, मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि बारिश के दौरान छत से पानी लीक हो रहा है। आचार्य सत्येंद्र दास ने एएनआई को बताया, "पहली बारिश में ही गर्भगृह की छत से पानी टपकने लगा है, जहां रामलला की मूर्ति स्थापित की गई थी। इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि क्या कमी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर से पानी निकालने के लिए कोई जगह नहीं है।"

मुख्य पुजारी ने भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मंदिर में इतने सारे इंजीनियर मौजूद हैं और फिर भी छत से पानी टपक रहा है। दास ने पीटीआई से कहा, "यह बहुत आश्चर्यजनक है। इतने सारे इंजीनियर यहां मौजूद हैं और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन छत से पानी टपक रहा है।" "किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा।"

श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी पुष्टि की है कि पहली मंजिल से बारिश का पानी लीक हो रहा है। उन्होंने छत की मरम्मत और वॉटरप्रूफिंग के निर्देश भी दिए। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा होना अपेक्षित था क्योंकि ‘गुरु मंडप’ खुला हुआ है। मिश्रा ने एएनआई को दिए एक बयान में कहा, “मैं अयोध्या में हूं। मैंने पहली मंजिल से बारिश का पानी गिरते देखा। ऐसा होना अपेक्षित था क्योंकि गुरु मंडप आसमान के सामने खुला हुआ है क्योंकि दूसरी मंजिल और शिखर के पूरा होने से यह खुलापन ढक जाएगा।”

उन्होंने आगे कहा, “मैंने नाली से कुछ रिसाव भी देखा क्योंकि पहली मंजिल पर यह काम चल रहा है। पूरा होने पर नाली को बंद कर दिया जाएगा। गर्भगृह में कोई जल निकासी नहीं है क्योंकि सभी मंडपों में पानी की निकासी के लिए ढलान को मापा गया है और गर्भगृह में पानी को मैन्युअल रूप से सोख लिया जाता है।”

उन्होंने कहा, "भक्तगण भगवान का अभिषेक नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई डिजाइन या निर्माण संबंधी मुद्दा नहीं है। जो मंडप खुले हैं, उनमें वर्षा जल की बूंदें गिर सकती हैं, इस पर बहस हुई थी, लेकिन नागर वास्तुकला के मानदंडों के अनुसार उन्हें खुला रखने का निर्णय लिया गया।"

In a statement to ANI, Sri Ram Mandir Construction Committee Chairman, Nripendra Mishra speaks on the alleged water leakage at the Shri Ram Temple; and says, "I am in Ayodhya. I saw the rainwater dropping from the first floor. This is expected because Guru Mandap is exposed to… pic.twitter.com/nwY9qGXTJ9