मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लालू यादव के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने पर भड़की रोहिणी आचार्या, बताया- दिमागी तौर पर विक्षिप्त

पटना: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में लालू यादव के लिए ‘ससुरा’ शब्द का प्रयोग किए जाने पर रोहिणी आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के लिए “दिमागी तौर पर विक्षिप्त” और “बदजुबान तोंद वाले अंकल” जैसे बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है।

उल्लेखनीय है कि विवाद की शुरुआत 25 सितंबर को खगड़िया में हुई, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यकर्ता संवाद को संबोधित करने के दौरान, उन्होंने लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि "ससुरा जब खुद हट गया तो अपनी पत्नी (राबड़ी देवी) को बना दिया। पहले के समय में इतना लोग काम करता था क्या?”

मुख्यमंत्री के इस बयान को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजद खेमे में आक्रोश फैल गया। इसके बाद रोहिणी आचार्य ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए लिखा कि “दिमागी तौर पर पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुके व्यक्ति की जुबान गंदी होनी स्वाभाविक सी बात है। पागलों को सड़कों पर गाली- गलौज करते अमूमन देखा ही जाता है…।”

रोहिणी आचार्या ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चारित्रिक नीचता पर सवाल उठाते हुए लिखा कि “जिस व्यक्ति के संरक्षण में मुजफ्फरपुर महापाप हुआ, जिसकी चारित्रिक नीचता के किस्से तमाम हैं, उस बदजुबान तोंद वाले अंकल के मुंह से निश्चित हार की बौखलाहट में घटिया सोच से पैदा हुई निम्नस्तर की भाषा का गुबार निकल रहा है।”

अपने पोस्ट के अंत में, रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समर्थन में हुंकार भरी। उन्होंने लिखा कि “पागलपन की हद हासिल कर बेचैन आत्मा बन चुके अंकल...। बोली जा रही हर गंदी बोली का हिसाब करने को तैयार बैठी है बिहार की जनता…। ‘चाहे लाख दे लो गाली, बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ भाई तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली।'”

इसके साथ ही लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भड़कते हुए कहा कि “मुख्यमंत्री होते हुए नीतीश कुमार हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभद्र भाषा किसी भी नेता या किसी भी दल को शोभा नहीं देती।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का फ्यूज उड़ गया है, इसलिए केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उन पर मुकदमा दर्ज करे॥ तेजप्रताप ने कहा कि इस बार अगर वह चुनाव जीत जाते हैं तो महुआ को जिला बनायेंगे और बचे हुए काम को भी करेंगे।

