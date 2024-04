Robert Vadra Amethi Lok Sabha Seat: अमेठी से चुनाव लड़ेंगे रॉबर्ट वाड्रा!, नए पोस्टर ने दिए संकेत

Highlights बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे रॉबर्ट वाड्रा अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए कांग्रेस ने यहां से किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है

Robert Vadra Amethi Lok Sabha Seat: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि वह बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में पोस्टर भी लगा दिए हैं। पोस्टर पर लिखा है 'अमेठी की जनता करे पुकार राबर्ट वाड्रा अबकी बार'।

Amethi: Posters of Robert Vadra have been put up at several places, demanding his candidacy in the elections. pic.twitter.com/LACLmkrksH

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र में आगामी 2024 लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन पोस्टर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर है। बुधवार को वाड्रा अमेठी के गौरीगंज इलाके में पार्टी कार्यालय के बाहर नजर आए। इस घटनाक्रम ने उनकी संभावित उम्मीदवारी के बारे में अटकलों को हवा दे दी है, क्योंकि नामांकन दाखिल करने की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है।

स्मृति ईरानी ने साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि एक बात चिंता की है कि राहुल गांधी को कुछ पता हो या नहीं, लेकिन उनके जीजाजी को जगदीशपुर का पता है। जगदीशपुर के लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है। अगर उनके जीजाजी को जगदीशपुर पता है तो हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति को अब अपनी संपत्ति के कागजात छुपाने की जरूरत है।

#WATCH | Amethi, Uttar Pradesh: Union Minister Smriti Irani says, "... There is one thing to worry about, whether Rahul Gandhi knows something or not, his brother-in-law knows Jagdishpur. People of Jagdishpur need to beware now. If his brother-in-law knows Jagdishpur, every… pic.twitter.com/IQQpVWwrPe