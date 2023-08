प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR पर रॉबर्ट वाड्रा ने दी प्रतिक्रिया, कहा- लोग भाजपा के खिलाफ विद्रोह करेंगे

नई दिल्ली: रॉबर्ट वाड्रा ने मध्य प्रदेश में अपनी पत्नी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि वह इस घटनाक्रम से आश्चर्यचकित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह धारणा बनाने की भाजपा की रणनीति है, जितना अधिक भगवा पार्टी उन पर दबाव डालेगी, उतना अधिक कांग्रेस उभरेगी।

प्रियंका गांधी, राहुल और सोनिया को निडर बताते हुए वाड्रा ने कहा कि जहां भी पार्टी की सरकार होती है वहां बीजेपी लोगों पर कानूनी दबाव बनाने की कोशिश करती है और अब लोग (बीजेपी के खिलाफ) विद्रोह करेंगे।

उन्होंने कहा, "मुझे आश्चर्य नहीं है। यह धारणा बनाने का उनका तरीका है। कर्नाटक में भी ऐसा ही था, वहां '40 प्रतिशत कमीशन' वाली सरकार थी। वैसा ही यहां (एमपी) भी है। जहां भी वे सरकार गिराते हैं और अपनी राजनीति चलाते हैं - वह सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी और लोग विद्रोह करेंगे...प्रियंका निडर हैं, राहुल निडर हैं, सोनिया जी निडर हैं, हम लोगों की आवाज आगे रखेंगे।"

#WATCH | On FIR registered against Priyanka Gandhi Vadra over her social media post on '50% commission' against Madhya Pradesh govt, Robert Vadra says, "I am not surprised. This is their method to create a perception. This was the same in Karnataka, there was '40% commission'… pic.twitter.com/f0u0As3fAV