नए संसद भवन की ताबूत से तुलना, भवन के आकार को लेकर राजद ने किया विवादित ट्वीट, भड़के लोग

By अनिल शर्मा | Published: May 28, 2023 09:29 AM

राजद ने इसपर कहा कि यह लोकतंत्र का ताबूतीकरण है। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि संविधान से देव का रास्ता अलग होगा तो देश को मंजूर नहीं है। जिस हालात में यह की गई। इसके ताबूतीकरण का उद्देश्य है। हमने प्रतीक के रूप में इसका इस्तेमाला किया है।

तस्वीरः RJD

