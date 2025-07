'RJD जिलाध्यक्ष दारू पीता है और पार्टी कार्यालय में लोग महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनपर कोई कार्रवाई नहीं करता': लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का चौंकाने वाला दावा

नई दिल्ली: राजद नेता लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने एक मीडिया इंटरव्यू में चौंकाने वाला दावा किया है, जो न केवल पार्टी पर, बल्कि पार्टी नेतृ्त्व बड़ा सवाल खड़ा करता है। इंटरव्यू में जब एंकर द्वारा पार्टी से निष्कासित नेता से जब उनके निष्कासन से संबंधित सवाल किया गया तो उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी पर दारू पीने एवं पार्टी दफ्तर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किए जाने का सनसनीखेज दावा किया, जिसको लेकर पार्टी मौन रहती है।

इंटरव्यू के छोटी क्लिप में तेज प्रताप यादव ने कहा, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरह के करामात करते हैं। संगठन में रहते हुए RJD जिलाध्यक्ष दारू पीता है। उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। पार्टी कार्यालय में लोग महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनपर कोई कार्रवाई नहीं करता। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए आगे कहा, हम इन चीजों पर नहीं जाना चाहेंगे। समय में क्या हुआ क्या नहीं। सब अच्छे रहें। मेरा आशीर्वाद है तेजस्वी को। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनने का शौक है। जनता के बीच में जाएं। मुख्यमंत्री को जनता चुनती हैं।

