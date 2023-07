वीडियो: ताश के पत्ते की तरह ढह रहे हैं घर, तिनके की तरह बह रही हैं गाड़ियां, हिमाचल में हालात भयावह, मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक, देखिए तबाही का मंजर

Highlights हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर जगह-जगह तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समीक्षा बैठक की

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और जगह-जगह तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं। पानी की ताकत इतनी है कि घर ताश के पत्ते की तरह गिर रहे हैं और गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। हिमाचल में तबाही का मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई स्थानीय लोगों ने तबाही का वीडियो भी बनाया है जो अब सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं।

Visuals of a flash flood hitting Thunag area of Himachal Pradesh's Mandi district.



Amid incessant rainfall lashing the hill state, Solan received 135 mm of rain on Sunday, breaking a 50-year-old record of 105 mm of rain in a day in 1971, while Una received the highest rainfall… pic.twitter.com/Tl1iM6poVc — Press Trust of India (@PTI_News) July 10, 2023

6 नेशनल हाईवे समेत 828 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। 4686 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग गंभरोला के पास भूस्खलन होने से बंद हो गया है, जिसे राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया है। कुल्लू जिले में सोमवार को रामपुर-केदास लिंक मार्ग के पास एक वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। ऐसी खबरों के बीच तबाही की तस्वीरें भयावह हैं।

Trees can hold the ground for you even in massive floods, that's why we should keep them.#floods#Monsoon#Himachal #Kullu#Beas # pic.twitter.com/fRxe3oR7MJ — Ramesh Pathania✒️🇮🇳 (@rameshpathania) July 10, 2023

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अतिक्रमण कर के बनाया गया एक होटल नदी के तेज बहाव के सामने टिक नही पाया और देखते ही देखते पानी में समा गया। हिमाचल में ब्यास और पार्वती नदियां सबसे ज्यादा तबाही मचा रही हैं।

Hotel made on river bed probably on enchroached river land has been washed away by #HimachalFloods#HimachalPradeshpic.twitter.com/6ahaJFUoyJ — WeAreHimachalis (@WeAreHimachalis) July 10, 2023

मंडी जिले में भगवान शिव का मशहूर पंचव्रक्ता मंदिर आधे से ज्यादा डूब चुका है। यहां जाने के लिए सभी संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। हालांकि इस बीच लोगों का ये भी कहना है कि जब नदी के बहाव के आगे आधुनिक ढांचे नहीं टिक पा रहे तब भी ये मंदिर अडिग खड़ा है।

Many houses and bridges were flooded away, but the Panchvaktra temple in Mandi District, Himachal Pradesh still stands there. Har Har Mahadev 🙏🚩 #HimachalFloods#Heavyrainfallpic.twitter.com/8ksMHrsRa4 — ɅMɅN DUВΞY 🇮🇳 (@imAmanDubey) July 10, 2023



इस बीच हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खु सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राज्य में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम का कहना है कि नुकसान का शुरुआती अनुमान 3000 करोड़ रुपये से 4000 करोड़ रुपये के बीच है। सीएम सुक्खू ने कहा कि मौसम अनुकूल होने पर हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों में फंसे लगभग 300 पर्यटकों और निवासियों को निकालने के प्रयास जारी हैं। तीर्थयात्रा के दौरान छह मौतों की सूचना के कारण श्रीखंड महादेव यात्रा को शेष सीज़न के लिए रोकने का निर्देश दिया गया है।

Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu heads a review meeting of the State Disaster Management Authority, (SDMA).



17 people have died in the state till now. The initial estimate of loss ranges between Rs 3000 crore to Rs 4000 crore, CM says.



Efforts are underway to… pic.twitter.com/HnutuXo8GZ — ANI (@ANI) July 10, 2023

