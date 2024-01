Republic Day 2024: राजपूताना राइफल्स ने परेड मार्च में 'राजा राम चन्द्र की जय' का किया घोष, देखें वीडियो

Republic Day 2024: कर्तव्य पथ पर हो रहे 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में सेना की तमाम टुकड़ियों ने अपना-अपना पराक्रम दिखाया है। इस परेड में राजपूताना राइफल्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। 20वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट संयम चौधरी के नेतृत्व में राजपुताना राइफल्स ने गणतंत्र दिवस परेड के हिस्से के रूप में कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस दौरान उनके मुंह से युद्ध घोष 'राजा राम चंद्र की जय!' निकला।

इसका आदर्श वाक्य 'वीर भोगाय वसुंदरः' है और युद्ध घोष 'राजा राम चंद्र की जय!' है। राजपूताना राइफल्स के युद्ध घोष ने सबका ध्यान खींचा और अब इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

