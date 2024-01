Republic Day 2024: सभी लाइनों पर सुबह 4:00 बजे सेवा, दिल्ली मेट्रो ने जारी किया शेयडूल

Highlights ट्रेन सेवाएं सुबह 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली मेट्रो ने गाइडलाइन जारी कर दी। ट्रेन सेवाएं सुबह 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी।

Republic Day 2024: गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) ने गाइडलाइन जारी कर दी। दिल्ली मेट्रो 26 जनवरी को सुबह 4 बजे सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार है। जनता को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कर्तव्य पथ तक आसानी से पहुंच मिल सके। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक हर 30 मिनट में ट्रेनें चलेंगी। उसके बाद नियमित शेड्यूल फिर से शुरू होगा। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए ई-निमंत्रण कार्ड या ई-टिकट वाले लोगों को सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी प्रस्तुत करने पर कूपन प्राप्त होंगे। ये कूपन केवल केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशनों पर निकास की अनुमति देंगे, इन दोनों स्टेशनों के लिए राउंड-ट्रिप पास के रूप में भी काम करेंगे।

Delhi Metro will commence its services at 4:00 AM on all its Lines to facilitate the public to reach Kartavya Path to witness the Republic Day ceremony on 26th January 2024 (Friday). Train services will be available at a headway of 30 minutes till 6AM.