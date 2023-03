प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रेणुका चौधरी करेंगी मानहानि का केस, बोलीं- "संसद में मुझे शूर्पणखा कहा था"

Highlights कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेता रेणुका चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करेंगी मानहानि केस चौधरी का आरोप है कि पीएम मोदी ने 7 फरवरी 2018 को राज्यसभा में दिये भाषण में उनका अपमान किया है प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तुलना कथित तौर पर रामायण की प्रमुख राक्षसी पात्र 'शूर्पणखा' से की थी

दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द ही मानहानि केस की जद में आ सकते हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेता रेणुका चौधरी 7 फरवरी 2018 को संसद के राज्यसभा में पीएम मोदी द्वारा दिये भाषण को अब मानहानि से जोड़ रही हैं। रेणुका चौधरी का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने संसद में दिये अपने बयान में राज्यसभा अध्यक्ष से कहा था कि "रेणुका जी को कुछ मत कीजिए... रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है।"

दरअसल रेणुका चौधरी उस वक्त भी और अब भी आरोप लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तुलना कथित तौर पर रामायण की प्रमुख राक्षसी पात्र 'शूर्पणखा' से की थी। लेकिन उस वक्त यानी 2018 में उन्होंने मानहानि केस जैसी कोई बात नहीं कही थी लेकिन चूंकि अब राहुल गांधी को मोदी उपनाम के मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने दो साल कारावास की सजा दे दी है तो अब कांग्रेस भी उसी अंजाद में प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की तैयारी कर रही है।

प्रधानमंत्री द्वारा 5 वर्ष पूर्व कहे गये इस कथन को आधार बनाते हुए रेणुका चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सदन में सूर्पनखा कहकर संबोधित किया था। अब मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस करूंगी, देखती हूं कि कोर्ट कितनी तेजी से काम करती हैं।

This classless megalonaniac referred to me as Surpanakha on the floor of the house.



I will file a defamation case against him. Let's see how fast courts will act now.. pic.twitter.com/6T0hLdS4YW