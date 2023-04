सुकेश चंद्रशेखर को पहचानने से के. कविता ने किया इनकार, महाठग ने कथित व्हाट्सएप चैट करने का किया दावा

Highlights बीआरएस नेता के. कविता ने सुकेश चंद्रशेखर को पहचानने से किया इनकार सुकेश चंद्रशेखर ने के. कविता के साथ कथित व्हाट्सएप चैट किया जारी सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में 'आप' और के.कविता की सांठगांठ है

नई दिल्ली: जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने केसीआर की बेटी के.कविता और 'आप' मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ कथित व्हाट्सएप चैट करने का दावा किया है। सुकेश के दावे के साथ ही व्हाट्सएप चैट भी जारी किया है।

इस चैट के बाहर आने के बाद बीआरएस एमएलसी ने प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा बयान दिया है। के. कविता ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "मैं नहीं जानती सुकेश चंद्रशेखर कौन है। मैं उससे कभी मिली नहीं, मैं यह भी नहीं जानती कि वह कौन है।"

दरअसल, राजधानी की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन और बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के साथ अपनी कथित व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक की है।

"I am not even familiar with Sukesh Chandrasekhar. I don't even know who he is," says BRS MLC K Kavitha in a statement reacting to the alleged WhatsApp chats with her released by jailed conman Sukesh Chandrasekhar.



