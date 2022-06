Maha Political Crisis: शिवसेना के बागी विधायक का NCP पर आरोप- शिवसेना को खत्म करने की योजना बना रही पार्टी

Highlights महेश शिंदे ने कहा कि हम सभी विधायकों ने बार-बार मुख्यमंत्री से एनसीपी के अन्याय की शिकायत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिवसेना के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के प्रति समर्थन दिखाते हुए गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं।

गुवाहाटी: शिवसेना के विधायकों के एक बड़े वर्ग की बगावत के कारण महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। शिवसेना के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के प्रति समर्थन दिखाते हुए गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं, जिससे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार संकट में है। इस बीच बागी शिवसेना विधायक महेश शिंदे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) पर निशाना साधा।

उन्होंने शनिवार को राकांपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनसीपी शिवसेना को खत्म करने की योजना बना रही है। जिन पूर्व राकांपा विधायकों को हमने हराया था, उन्हें 3 अरब रुपये दिए जा रहे थे। हम सभी विधायकों ने बार-बार मुख्यमंत्री से एनसीपी के अन्याय की शिकायत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हमने एकनाथ शिंदे से शिवसेना को बचाने के लिए इतनी बड़ी भूमिका निभाने का आग्रह किया।

NCP is planning to finish off Shiv Sena. Ex NCP MLAs whom we defeated were being given Rs 3 Bn. We all MLAs repeatedly complained to CM about the injustice by NCP but to no avail. So we urged Eknath Shinde to play this big role to save Shiv Sena: Rebel Shiv Sena MLA Mahesh Shinde pic.twitter.com/jQhOqbST1s