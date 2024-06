Reasi bus attack: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जारी किया आतंकी का स्केच, सूचना देने वाले को 20 लाख का इनाम देने की घोषणा

Highlights रविवार को आतंकवादियों ने कटरा में शिव खोरी मंदिर से माता वैष्णो देवी मंदिर जा रहे तीर्थयात्रियों की 53 सीटों वाली बस पर हमला किया। घटना पौनी क्षेत्र के तरयाठ गांव के पास हुई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस गोलीबारी के बाद रियासी जिले में गहरी खाई में गिर गई।

Reasi bus attack: रियासी जिले में एक यात्री बस पर हुए आतंकी हमले में नौ लोगों की मौत और 41 अन्य के घायल होने के दो दिन बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को घात लगाकर किए गए हमले में शामिल एक आतंकवादी का स्केच जारी किया और उसके बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस गोलीबारी के बाद रियासी जिले में गहरी खाई में गिर गई। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक पुलिस प्रवक्ता के हवाले से कहा, "रियासी पुलिस ने पौनी इलाके में यात्री बस पर हाल ही में हुए हमले में शामिल आतंकवादी के ठिकाने के बारे में किसी भी उपयोगी जानकारी के लिए 20 लाख के इनाम की घोषणा की है।"

उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर आतंकवादी का स्केच तैयार किया गया था और उन्होंने लोगों से जानकारी प्रदान करने की अपील की।

निम्नलिखित फ़ोन नंबर हैं जहां आतंकवादियों के बारे में जानकारी दी जा सकती है: एसएसपी रियासी - 9205571332 एएसपी रियासी - 9419113159 डीएसपी मुख्यालय रियासी - 9419133499 एसएचओ पौनी - 7051003214 एसएचओ रनसू - 7051003213 पीसीआर रियासी - 9622856295।

