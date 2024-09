'ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ो, समाज ने उसे आतंकी बनाया': जितेंद्र आव्हाड की पत्नी ने दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट की तुलना कलाम से की, VIDEO

Jitendra Awhad’s wife Ruta Awhad: शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की पत्नी ऋता आव्हाड अपने विवादित बयान के चलते सुर्खियों में है। उन्होंने अपने एक विद्यालय के कार्यक्रम में दिए गए भाषण में बच्चों को ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े आतंकी की तुलना भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से भी की। भाजपा ने उनके बयान की कड़ी निंदा की है।

भाजपा नेता शहजाद पूनवाला ने कहा, "जितेंद्र आव्हाड की पत्नी ने खुले मंच पर बच्चों से ओसामा बिन लादेन की जीवनी पढ़ने का आग्रह किया, जैसे वे एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ते हैं, ताकि वे समझ सकें कि वह आतंकवादी कैसे बना। आतंकवादियों का बचाव करना भारत ब्लॉक की आदत बन गई है।"

NCP Sharad Pawar faction leader Jeetendra Ahwad wife defends and eulogises Osama Bin Laden



Compares him to APJ Abdul Kalam!



Says society made him terrorist!



Jeetendra Ahwad had defended Ishrat Jahan (LeT terrorist)



INDI-Congress-NCP Pawar- SP- alliance leaders have routinely… pic.twitter.com/m4YOFqn0O2