Ratan Tata Last Rites: रतन टाटा को अंतिम विदाई देने पहुंचेंगे ये VVIP लोग, अमित शाह, शरद पवार से लेकर अमिताभ बच्चन तक...; यहां देखें पूरी लिस्ट

Ratan Tata Last Rites: देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति और टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में बुधवार रात अंतिम सांस ली। वह 86 साल के थे और अपने पीछे अपनी उद्योगी विरासत छोड़ गए हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा ने दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने रतन टाटा के निधन की पुष्टि की।

प्रतिष्ठित उद्योगपति के पार्थिव शरीर को सुबह 10:30 बजे जनता के अंतिम दर्शन के लिए राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र (एनसीपीए) मुंबई ले जाया गया है। जहां उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हस्तियों का हुजूम जमा हुआ है। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जगत तक सभी रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं।

#WATCH | NCP-SCP chief Sharad Pawar and Supriya Sule pay last respects to Ratan Tata at NCPA grounds in Mumbai pic.twitter.com/euNCRNRLq1