आम जनता के लिए 1 जून से सप्ताह के छह दिन खुला रहेगा राष्ट्रपति भवन, जानिए पूरी टाइमिंग

नई दिल्ली:राष्ट्रपति भवन 1 जून, 2023 से सप्ताह में छह दिन जनता के दर्शन के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति भवन का दौरा मंगलवार से रविवार तक (राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर) सुबह 9:30 बजे से सायं 4:30 बजे के बीच सात बार के स्लॉट में उपलब्ध होगा। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) खुला रहता है। लोग हर शनिवार सुबह 8:00 बजे से 9:00 बजे तक राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में चेंज ऑफ गार्ड समारोह देख सकते हैं। राजपत्रित अवकाश होने पर या राष्ट्रपति भवन द्वारा अधिसूचित होने पर समारोह शनिवार को नहीं होगा।

Rashtrapati Bhavan will be open for public viewing for six days a week from June 1, 2023. The tour of Rashtrapati Bhavan will be available from Tuesday to Sunday (except on Gazetted Holidays) in seven-time slots between 9:30 am and 4:30 pm. Rashtrapati Bhavan Museum Complex is…