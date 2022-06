रांची में हिंसा के बाद संदिग्धों के पोस्टर जारी करने पर झारखंड सरकार ने एसएसपी को जारी किया नोटिस

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में बीते शुक्रवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के कथित आरोपियों की तस्वीरों वाला पोस्टर जारी किए जाने को लेकर एएसपी सुरेंद्र झा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस राज्य के गृह सचिव राजीव अरुण इक्का ने बुधवार शाम जारी किया।

निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पिछले महीने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर दिए कथित विवादित बयान को लेकर 10 जून को रांची में पत्थरबाजी और अन्य हिंसक घटनाएं हुई थीं।

इस घटना के बाद इसी हफ्ते रांची पुलिस ने पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए थे। हालांकि, राज्य की राजधानी में विभिन्न स्थानों पर पोस्टर लगाने के बाद पुलिस ने 'तकनीकी त्रृटि' बताते हुए इन्हें वापस ले लिया था। पुलिस ने कहा था कि वह त्रृटि को ठीक कर पोस्टर जारी करेगी।

Jharkhand | Home Secretary Rajeev Arun Ekka has sought clarification from SSP Ranchi on putting up posters of the accused involved in the violence on June 10. The letter states that it is not in accordance with law and against the Allahabad High Court order. pic.twitter.com/ji2786nw9N