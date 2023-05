रामपुरः आजम खान को राहत, जिस केस में गई थी विधायकी, उसमें बरी हुए सपा नेता, जानें क्या था पूरा मामला

Highlights तीन साल की सजा के फैसले के खिलाफ दायर अपील को स्‍वीकार कर लिया है। निचली अदालत के सजा के निर्णय को खारिज कर दिया है। रामपुर सदर सीट से सपा विधायक रहे खान को 27 अक्‍टूबर 2022 को तीन साल की सजा सुनायी थी।

रामपुरः रामपुर की एक विशेष अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्‍ठ नेता आजम खान को 2019 में नफरती भाषण देने के मामले में एक बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत द्वारा दी गयी तीन साल कैद की सजा को खारिज कर दिया।

खान के वकील विनोद शर्मा ने विशेष एमपी-एमएलए/सत्र न्‍यायाधीश (द्वितीय) अमित वीर सिंह की अदालत के फैसले के बारे में बताते हुए कहा, “निचली अदालत के खिलाफ हमने अपील दाखिल की थी। आज फैसला हमारे पक्ष में आया है। अदालत ने कहा है कि नफरती भाषण मामले में निचली अदालत का फैसला गलत था। हमें उन सभी मामलों में दोषमुक्त कर दिया गया है।”

इस मामले के एक सरकारी वकील ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि विशेष अदालत ने आजम को मिली तीन साल की सजा के फैसले के खिलाफ दायर अपील को स्‍वीकार कर लिया है और निचली अदालत के सजा के निर्णय को खारिज कर दिया है।

Uttar Pradesh | Samajwadi Party leader Azam Khan has been acquitted by the Rampur Court in connection with the hate speech case registered against him at Milak police station in Rampur.



An appeal was filed in the MP MLA court, after which Azam has been acquitted today.