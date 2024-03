Rameshwaram Cafe Blast: कर्नाटक बेंगलुरु के रामेश्‍वरम कैफे में हुआ धमाका कैफे में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना के बाद सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ वीडियो सामने आया है। शुक्रवार को सुबह शहर के लोकप्रिय कैफे में संदिग्ध विस्फोट के कारण लगी आग में कम से कम 9 लोग घायल हो गए। हालांकि बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "इसे एक इंप्रुवाइज्ड ब्लास्ट बताया जा रहा है। हमें अधिक जानकारी सामने आने के लिए जांच का इंतजार करना होगा।" राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार बेंगलुरु विस्फोट स्थल का दौरा करेगी। यह विस्फोट बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में स्थित रामेश्वरम कैफे में हुआ, जहां कई लोग घायल हो गए।

VIDEO | Explosion at Rameshwaram Cafe in Bengaluru captured in the CCTV installed in the cafe.



At least five persons were injured in a fire caused by a suspected LPG cylinder blast at the popular city eatery earlier today.



(Source: Third Party) pic.twitter.com/Iw9IvH9f3C