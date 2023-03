Ramadan 2023: कब से शुरू होगा भारत में रोजा? सऊदी अरब समेत दुनिया के कई और देशों में 23 मार्च से है रमजान

Highlights सऊदी अरब समेत दुनिया के कई और देशों में 23 मार्च से रमजान शुरू हो रहा है। ऐसे में भारत में कब से रोजे शुरू होंगे, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। भारत में रमजान कब से शुरू, इसका पता आज शाम को चलेगा।

Ramadan 2023: सऊदी अरब में कल यानी 21 मार्च को चांद का दीदार नहीं हुआ था, ऐसे में किंगडम में रमजान का पवित्र महीना कल यानी 23 मार्च से शुरू होगा। केवल सऊदी अरब में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश जैसे कतर, यूएई और ब्रिटेन में भी गुरुवार से रोजा रहा जाएगा।

ऐसे में भारत में कब से रमजान का महीना शुरू होगा और यहां पर पहला रोजा किस दिन से होगा, इसका भी खुलासा आज शाम को चांद के निकलने के बाद ही होगा। ऐसे में अगर आज भारत में चांद दिख गया तो आज रात से तरावी की स्पेशल नमाज शुरू हो जाएगी और कल से यहां रोजा रहा जाएगा।

खलीज टाइम्स ने बताया है कि किंगडम के सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब में मगंलवार की शाम को चांद को नहीं देखा गया था, ऐसे में यहां पर बुधवार शाम से तरावी की नमाज शुरू होगी और गुरुवार को पहला रोजा रखा जाएगा। आपको बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर आमतौर पर या तो 29 या 30 दिन का होता है, ऐसे में कितने दिन का महीना होगा, यह चांद के निकलने पर निर्भर करता है।

