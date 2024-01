Ram Mandir Pran Pratishtha Live: प्राण प्रतिष्ठा 84 सेकेंड में पूरा, अयोध्या में सिर्फ राम ही राम, दुनिया भर में जश्न, राम लला की प्रतिमा की पहली झलक देखें

Highlights प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी सोमवार को दोपहर में मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और अनुष्ठान पूरा किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ भी मौजूद रहे।

Ram Mandir Pran Pratishtha Live: अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनुष्ठान का नेतृत्व किया। अयोध्या में श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी सोमवार को दोपहर में मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और अनुष्ठान पूरा किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से राम लला की प्रतिमा की पहली झलक देख सकते हैं।

PM Modi participates in Pran Pratishtha ceremony at Ram Temple in Ayodhya Read @ANI Story | https://t.co/wRgEmzhb6K #Ayodhya #RamTemple #LordRam #RamLalla #RamMandirPranPrathistha #PranPratishta #NarendraModi pic.twitter.com/k02hMQcZlE

#WATCH | PM Narendra Modi offers prayers to Ram Lalla. The idol was unveiled at the Ram Temple in Ayodhya during the pranpratishtha ceremony.#RamMandirPranPrathisthapic.twitter.com/bHvY3L4Ynk