Ram Mandir Pran Pratishtha: चूड़ियों से लेकर 56 प्रकार का ‘पेठा’, जनकपुर से 3000 उपहार, कन्नौज से विशेष इत्र, 108 फुट लंबी अगरबत्ती, 2100 किग्रा का घंटा, देशभर से उपहारों की बाढ़, देखें

Ram Mandir Pran Pratishtha Ceremony: अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कुछ घंटे बचे हैं। शासन से लेकर प्रशासन तक सभी तैयारी में जुट गए हैं। देश ही नहीं विदेश में भी राम नाम की धूम मच गई है। हर कोई राम मंदिर की तैयारी में लग्न है। लोग घरों को सजा रहे हैं। दीये खरीद रहे और दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। "ऐतिहासिक" दिन मनाने की तैयारी चल रही है।

अयोध्या राम मंदिर: प्राण प्रतिष्ठा का पवित्र समारोह 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होने वाला है। राम मंदिर का अभिषेक समारोह दोपहर 12:15 से 12:45 के बीच होने की उम्मीद है।

राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह: दर्शन का समय भक्तों के लिए दिव्य उपस्थिति पाने का अवसर, जिसे मंदिर दर्शन के रूप में जाना जाता है, सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक उपलब्ध है। मंदिर एक बार फिर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहेगा।

राम मंदिर 22 जनवरी कार्यक्रम: आरती का समय सुबह 6:30 बजे (श्रृंगार/जागरण आरती), दोपहर (भोग आरती), और शाम 7:30 बजे (संध्या आरती) के लिए तीन दैनिक आरती समारोह निर्धारित हैं। आरती समारोहों में भाग लेने और कार्यक्रम का पालन करने के लिए पास की आवश्यकता होती है।

अयोध्या में राम मंदिर: प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में आमंत्रित महानुभावों के लिए जानकारी दी गई है। भगवान श्री रामलला सरकार के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में प्रवेश केवल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा जारी की गई प्रवेशिका के माध्यम ही संभव है। निमंत्रण पत्र से आगंतुकों को प्रवेश सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। प्रवेशिका पर बने QR code के मिलान के पश्चात ही प्रवेश संभव हो पाएगा। प्रवेशिका का एक प्रारूप संलग्न है।

अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के बीच, भगवान राम के चित्र वाली चूड़ियों से लेकर 56 प्रकार के ‘पेठा’ तक और लोहा-तांबा से बने 500 किलोग्राम (किग्रा) वजन के नगाड़ा सहित देशभर से उपहारों की वहां बाढ़ सी आ गई है। अयोध्या में 22 जनवरी के समारोह के लिए उपहारों की सूची में कन्नौज से विशेष इत्र, अमरावती से कुमकुम के 500 किग्रा पत्ते, दिल्ली में एक राम मंदिर में एकत्रित अनाज, भोपाल से फूल और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, कागज पर 4.31 करोड़ बार ‘भगवान राम’ लिखे कागज भी शामिल हैं।

राम मंदिर प्रबंधन समिति को 108 फुट लंबी अगरबत्ती, 2,100 किग्रा का घंटा, 1,100 किग्रा का एक विशाल लैम्प, 10 फुट ऊंचा एक ताला और चाभी तथा आठ देशों के समय को एक साथ दर्शाने वाली एक घड़ी सहित अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। नेपाल के जनकपुर से 3,000 से अधिक उपहार भी पहुंच चुके हैं।

इनमें चांदी के जूते, आभूषण और कपड़े शामिल हैं जो जनकपुर धाम रामजानकी मंदिर से करीब 30 वाहनों के काफिले में लाये गए। श्रीलंका का एक प्रतिनिधिमंडल रामायण में वर्णित अशोक वाटिका से एक विशेष उपहार लाया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक नर्सरी ने 10,000 बोगेनविलिया फूलों की दो खेप अयोध्या भेजी है, जिनका उपयोग मंदिर परिसर को सजाने के लिए किया जाएगा।

श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए प्रसाद और अन्य सामग्री भेंट स्वरूप प्रदान करने के लिए श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर न्यास को धन्यवाद



Gratitude to Shri Mehndipur Balaji Mandir Nyas for providing Prasad and other items for pilgrims coming to Shri Ram Janmabhoomi…