Ram Mandir Pran Pratishtha: 8000 लोगों की लंबी सूची, अतिथियों में नेता, उद्योगपति, अभिनेता, खिलाड़ी, नौकरशाह और राजनयिक, यहां देखें पूरी लिस्ट, कहां ठहरेंगे

Ram Mandir Pran Pratishtha: अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनका परिवार, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित राजकीय अतिथियों की सूची में शामिल हैं।

समारोह के लिए आमंत्रित किये गए करीब 8,000 लोगों की लंबी सूची में, राजकीय अतिथियों की सूची में प्रमुख राजनीतिक नेता, बड़े उद्योगपति, शीर्ष फिल्म अभिनेता, खिलाड़ी, नौकरशाह और राजनयिक शामिल हैं। उपलब्ध सूची के अनुसार, समारोह में शामिल होने के लिए बच्चन एक निजी विमान से अयोध्या आएंगे।

श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए प्रसाद और अन्य सामग्री भेंट स्वरूप प्रदान करने के लिए श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर न्यास को धन्यवाद



