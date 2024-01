Ram mandir: पीएम मोदी की अपने मंत्रियों को सलाह- 'अभी न जाएं अयोध्या, मार्च में रामलला के दर्शन की योजना बनाएं'

Highlights पीएम मोदी की अपने मंत्रियों को सलाह दी कहा- 'अभी न जाएं अयोध्या, मार्च में रामलला के दर्शन की योजना बनाएं' अयोध्या में अपने आराध्य के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ गई है

Ayodhya Ram mandir: अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अपने आराध्य के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ गई है। राम मंदिर के कपाट मंगलवार, 23 जनवरी को आम जनता के लिए खोले गए थे। केंद्र सरकार के मंत्रियों और कई भाजपा शाषित राज्यों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन के लिए जाने का फैसला किया। लेकिन इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने एक अपील की है जिससे राजनेताओं की योजना टल सकती है।

दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार, 24 जनवरी को कैबिनेट बैठक की। सरकारी सूत्रों के हवाले से एएनआई ने बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सभी कैबिनेट सहयोगियों को फिलहाल अयोध्याराम मंदिर जाने से परहेज करने की सलाह दी। पीएम ने सुझाव दिया कि, भारी भीड़ के कारण और प्रोटोकॉल वाले वीआईपी के कारण जनता को होने वाली असुविधा को रोकने के लिए, केंद्रीय मंत्रियों को मार्च में अयोध्या की अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए।

In today's Cabinet meeting, PM Narendra Modi advised all his cabinet colleagues to refrain from visiting the Ayodhya Ram Temple for now. The PM suggested that, due to the heavy rush and to prevent inconvenience to the public caused by VIPs with protocols, Union Ministers should… pic.twitter.com/Qns5FSVCaK