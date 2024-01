Ram Mandir Inauguration: "क्या भगवान राम चाहेंगे कि अस्पताल बंद कर दिये जाएं", प्रियंका चतुर्वेदी ने एम्स सहित तमाम अस्पतालों द्वारा आधे दिन के अवकाश की घोषणा पर कहा

Highlights राम मंदिर समारोह के दिन दिल्ली में एम्स सहित प्रमुख अस्पतालों ने किया आधे दिन अवकाश का ऐलान विपक्ष हुआ इस फैसले पर हमलावर, पूछा- मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा क्या भगवान राम अस्पताल बंद करने से सहमत होंगे

नई दिल्ली: राम मंदिर के उद्घाटन समारोह यानी 22 जनवरी को दिल्ली के एम्स, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया अस्पतालों सहित अन्य अस्पतालों द्वारा आधे दिन के अवकाश की घोषणा पर विपक्षी दलों का हमला शुरू हो गया है।

दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा संचालित चार अस्पतालों ने ऐलन किया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में दोपहर 2.30 बजे तक अस्पताल का बहिरंग विभाग (ओपीडी) सेवा बंद रहेगा।

अब इसी को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के संचालित अस्पतालों के इस निर्णय पर सवाल उठाया है। वैसे अस्पतालों की ओर से अपनी घोषणा में यह भी कहा गया है कि 22 जनवरी के दिन अस्पताल की सभी महत्वपूर्ण और आपातकालीन सेवाएं यथावत जारी रहेंगी और उन्हें नहीं बंद किया जाएगा।

इस विषय पर सबसे पहला हमला शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेजी ने की है। उन्होंने इस फैसले पर आश्चर्य जताते हुए सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किये पोस्ट में कहा, ““नमस्कार । कृपया 22 तारीख को मेडिकल इमरजेंसी में न जाएं और यदि आप इसे दोपहर 2 बजे के बाद निर्धारित करते हैं तो एम्स दिल्ली मर्यादा पुरूषोत्तम राम के स्वागत के लिए समय निकाल रहा है। आश्चर्य है,क्या भगवान राम इस बात से सहमत होंगे कि उनके स्वागत के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित किया जाए। हे राम, हे राम!”

