Ram Lalla Pran Pratistha: अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे PM मोदी, कुछ ही देर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लेंगे हिस्सा

Ram Lalla Pran Pratistha: अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअयोध्या पहुंच गए हैं। अब से बस कुछ ही देर में पीएण मोदी मंदिर पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर में 'प्राण-प्रतिष्ठा' समारोह की अध्यक्षता करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

यह प्रतिष्ठा समारोह 18 जनवरी को राम मंदिर के 'गर्भ गृह' में राम लला की 51 इंच की मूर्ति रखे जाने के कुछ दिनों बाद आ रहा है। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज के कुशल हाथों से निर्मित, 51 इंच लंबी मूर्ति, कमल पर खड़े पांच वर्षीय भगवान राम की छवि को दर्शाती है, सभी को पत्थर के एक ही खंड से सावधानीपूर्वक उकेरा गया है।

'प्राण-प्रतिष्ठा' समारोह शुभ नक्षत्र में दोपहर 12:20 बजे शुरू होगा और 22 जनवरी को दोपहर 1:00 बजे तक समाप्त होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 7,000 वीवीआईपी उपस्थित रहेंगे जिनमें अभिनेता, खिलाड़ी, उद्योगपति, राजनेता आदि शामिल हैं।

अयोध्या में हो रहा भव्य समारोह

तमाम अतिथि अयोध्या में पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। इस बीच, गायक सोनू निगम ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले गाया, 'राम सिया राम'।

राजस्थान में एक कलाकार ने भगवान राम की तस्वीरें पत्तों पर बना डाली हैं।

राम लला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने अयोध्या में राम मंदिर में उपस्थित लोगों में से एक होने पर खुशी व्यक्त की। योगीराज ने कहा, "मुझे लगता है कि अब मैं इस धरती पर सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं। मेरे पूर्वजों, परिवार के सदस्यों और भगवान राम लला का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सपनों की दुनिया में हूं...।"

