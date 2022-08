Rakesh Jhunjhunwala: मैंने आज अपना भाई खो दिया..., स्मृति ईरानी ने राकेश झुनझुनवाला को दी श्रद्धांजलि

Highlights भारत के ‘वॉरेन बफे’ कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का रविवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अरबपति निवेशक, बीएसई का बादशाह बुलाते थे। अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में लगाता है।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने अपना भाई खो दिया है। भारत के ‘वॉरेन बफे’ कहे जाने वाले झुनझुनवाला का रविवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 62 वर्ष के थे। ईरानी ने ट्वीट किया, ‘‘मैंने आज अपना भाई खो दिया...एक ऐसा रिश्ता जो बहुत लोगों को नहीं पता था।

He was tenacious , he was tender , he was graceful, he was as my gentle giant . Bhaiyya always told me ‘ apan apne dam par jeyenge ‘ .. and he lived on his own terms ..