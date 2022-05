Rajya Sabha polls: संभावित उम्मीदवारों की सूची लेकर दिल्ली पहुंचे सीएम बोम्मई, अमित शाह लगाएंगे मुहर, देखें लिस्ट

Highlights कर्नाटक विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव तीन जून को होंगे। सीएम 10 दिनों से भी कम समय में दूसरी बार राष्ट्रीय राजधानी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी अरुण सिंह से उम्मीदवारों की सूची पर विस्तारपूर्वक चर्चा की है।

Rajya Sabha polls: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि उन्होंने राज्य से राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर चर्चा की।

बोम्मई 10 दिनों से भी कम समय में दूसरी बार राष्ट्रीय राजधानी आए हैं। बोम्मई ने यह भी कहा कि उन्होंने कर्नाटक के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी अरुण सिंह से उम्मीदवारों की सूची पर विस्तारपूर्वक चर्चा की है। सिंह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वह गृह मंत्री के किसी जरूरी काम में व्यस्त होने के कारण गत रात उनसे केवल फोन पर बातचीत कर पाए और शाह की सलाह पर सिंह के साथ आज विस्तारपूर्वक बैठक हुई।

