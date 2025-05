Rajya Sabha polls 2025: 2 राज्य, 8 सीट और 19 जून को चुनाव, कौन किस पर भारी, एनडीए को 4 और यूपीए को 4 सीट मिलने की संभावना

Highlights मतगणना 19 जून की शाम को ही होगी। कार्यकाल 14 जून को समाप्त हो रहा है। डीएमके को चार और एआईएडीएमके को दो सांसद मिलने की संभावना है।

नई दिल्लीः असम से दो और तमिलनाडु से छह राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई में समाप्त होने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने इन सीट के लिए 19 जून को द्विवार्षिक चुनाव कराने की सोमवार को घोषणा की। तय परंपरा के अनुसार, मतगणना 19 जून की शाम को ही होगी। असम से राज्यसभा सदस्य वीरेंद्र प्रसाद वैश्य (भारतीय जनता पार्टी) और मिशन रंजन दास (भाजपा) का कार्यकाल 14 जून को समाप्त हो रहा है। इसी तरह, अंबुमणि रामदास (पट्टाली मक्कल काची), एन चंद्रशेखरन (आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम), एम षणमुगम (द्रविड़ मुनेत्र कषगम), पी विल्सन (द्रमुक) और वाइको (मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम) समेत तमिलनाडु से राज्यसभा के छह सदस्यों का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है।

ECI announces schedule for Biennial Elections in Assam and Tamil Nadu due to the retirement of sitting members on 14th June and 24th July.



Date of poll- 19th June, 2025 (Thursday)

Counting of Votes - 19th June, 2025 (Thursday) pic.twitter.com/OLkhPRRXhM