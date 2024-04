Rajya Sabha Oath Ceremony: केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, मनोज झा समेत इन नेताओं ने ली संसद सदस्य की शपथ

Highlights सभापति की मौजूदगी में मनोज झा समेत केंद्रीय मंत्री ने ली संसद सदस्य पद की शपथ आरजेडी के संजय यादव और मनोज झा ने संसद सदस्य के पद की शपथ ली इस दौरान राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति मौजूद रहें

Rajya Sabha Oath Ceremony:राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में नवनिर्वाचित सदस्य संजय यादव को शपथ दिलाई। उनके साथ आरजेडी नेता और सांसद मनोज झा ने राज्यसभा सांसद के रूप में पद की शपथ राज्यसभा सभापति और उप सभापति हरिवंश नरायण सिंह की मौजूदगी में शपथ ली। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु से सांसद डॉ. एल मुरुगन ने राज्यसभा सांसद पद की शपथ ग्रहण कर ली है।

दूसरी ओर गुजरात से आने वाले बिजनेसमैन गोविंद लालजी भाई ढोलकिया ने भी संसद सदस्य के रूप में राज्यसभा सभापति जगदीप धनकड़ी की उपस्थिति में पद की शपथ ली है।

