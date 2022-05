Rajya Sabha Elections 2022: बलबीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी होंगे आप प्रत्याशी, राज्यसभा में AAP के 10 सांसद!

Highlights राज्यसभा में इसके साथ ही आप के 10 सांसद हो जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया 13 जून तक संपन्न होगी। प्रत्याशियों के नामांकन की जांच एक जून को की जाएगी और तीन जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

Rajya Sabha Elections 2022: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पर्यावरणविद और पद्म श्री संत बलबीर सिंह सीचेवाल और सामाजिक कार्यकर्ता पद्म श्री विक्रमजीत सिंह साहनी राज्यसभा सीट के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार होंगे। राज्यसभा में इसके साथ ही आप के 10 सांसद हो जाएंगे।

आम आदमी पार्टी (आप) के तीन सांसद दिल्ली से और 7 पंजाब से हो गए हैं। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस करुणा राजू ने सोमवार को कहा था कि राज्य की दो राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी।

Punjab Aam Aadmi Party nominated Padma Shri Sant Balbir Singh Sinchewal and Padma Shri Vikramjit Singh Sahni as members of the Rajya Sabha.



(Pic 1: Sant Balbir Singh Sinchewal, Pic 2: Vikramjit Singh Sahni) pic.twitter.com/Kd39za86wR