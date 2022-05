Rajya Sabha Election: झामुमो ने महुआ माजी को उम्मीदवार बनाया, सीएम सोरेन की घोषणा, जानिए भाजपा ने किस पर खेला है दांव

Highlights सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कांग्रेस के साथ कोई खींचातानी नहीं है। कांग्रेस और राजद झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के दो अन्य घटक हैं। महुआ माजी पहले झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थीं।

Rajya Sabha Election: झामुमो ने झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता महुआ माजी को उम्मीदवार बनाया है। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने सोमवार को इसकी घोषणा की। सोरेन ने कहा कि कांग्रेस के साथ कोई खींचातानी नहीं है।

अपने आधिकारिक आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पिता और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथ इस संबंध में चर्चा करने के बाद माजी के नाम पर मुहर लगाई।

कांग्रेस और राजद झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के दो अन्य घटक हैं। माजी पहले झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थीं। वह झामुमो महिला विंग में अध्यक्ष पद पर भी रह चुकी हैं। झामुमो नेता ने अतीत में रांची विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। सोरेन ने रविवार को कहा था कि राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन राज्यसभा सीट के लिए एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करेगा।

I think there is a contradiction between today's decision and the talks that happened in Delhi (between CM Hemant Soren and Sonia Gandhi): Jharkhand Congress chief Rajesh Thakur on JMM announcing its candidate for RS polls pic.twitter.com/IHMxmTpikZ