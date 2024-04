Rajnath Singh On Pakistan: 'खामियाजा भुगतना होगा', पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की दो टूक

Highlights राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद रोकना चाहिए अगर वह ऐसा करने में असमर्थ महसूस करता है तो भारत आतंकवाद को रोकने के लिए उसका सहयोग करने के लिए तैयार है

Rajnath Singh On Pakistan: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद रोकना चाहिए। अगर वह ऐसा करने में असमर्थ महसूस करता है तो भारत आतंकवाद को रोकने के लिए उसका सहयोग करने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने यह बाते समाचार एजेंसी एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में कही है। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का उपयोग करके भारत को अस्थिर करने की कोशिश करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है।

"If Pakistan feels incapable, India is ready to cooperate to stop terrorism," Defence Minister Rajnath Singh offers help to Pakistan to combat terrorism.



"If Pakistan is trying to destabilise India with the help of terrorism, then it will have to face the consequences. Pakistan… pic.twitter.com/R1Sc44tozi