राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता ने किया ट्वीट- जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती भी हिलती है, बाद में हटाया, दी सफाई

Highlights राजीव गांधी पर डिलीट ट्वीट को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने सफाई दी उन्होंने कहा कि ट्वीट उनके अवलोकन में नहीं हुआ है कांग्रेस नेता ने कहा- मेरे विरोधी ताकतों द्वारा एक दुर्भावनापूर्ण अभियान का प्रचार किया जाता है

नई दिल्लीः कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी धरती भी हिलती है' लिखा बैनर पोस्ट किया। हालांकि कुछ ही देर में कांग्रेस नेता ने इसे डिलीट कर दिया। उन्होंने दोबारा से एक और पोस्टर अपने ट्विटर खाते से साझा किया।

डिलीट ट्वीट को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने सफाई दी और कहा कि ट्वीट मेरे अवलोकन में नहीं किया गया था। उनसे इस उस ट्वीट से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ट्वीट में लिखा- ट्वीटर अकाउंट में मेरे नाम के खिलाफ किए गए ट्वीट का मेरे अपने अवलोकन से कोई लेना-देना नहीं है। कांग्रेस नेता ने इसके बाद एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा- मेरे विरोधी ताकतों द्वारा एक दुर्भावनापूर्ण अभियान का प्रचार किया जाता है।

Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury's now-deleted tweet; he had posted this earlier today. pic.twitter.com/EF77RlskQE