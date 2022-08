राजस्थान के सीकर में खाटू श्यामजी मंदिर के मेले में मची भगदड़, तीन महिलाओं की मौत, कई श्रद्धालु घायल

सीकर: राजस्थान के सीकर में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्यामजी मंदिर के मेले में मची भगदड़ के दौरान तीन महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। भगदड़ यहां लगने वाले मासिक मेले के दौरान हुई। घटना सोमवार सुबह की है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार दो घायलों को इलाज के लिए जयपुर के एक अस्पताल में रेफर किया गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है।

Rajasthan | Three people died, several injured at Khatu Shyamji Temple in Sikar where a stampede occurred during a monthly fair, earlier this morning. Two injured people referred to a hospital in Jaipur. Police present at the spot. Further details awaited. pic.twitter.com/bgnL9sRr1j