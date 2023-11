Rajasthan Polls 2023: राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा- वे अडानी की जेबों में पैसा ट्रांसफर करते हैं

Highlights राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के चुरू में एक चुनावी रैली को संबोधित किया वायनाड सांसद ने कहा कि जब लोग बीमारी से मर रहे थे तो पीएम ने लोगों से बर्तन बजाने के लिए कहा कांग्रेस नेता ने कहा, वे (नरेंद्र मोदी) अडानी की जेब में पैसा ट्रांसफर करते हैं

Rajasthan Polls 2023: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कोविड-10 महामारी के दौरान प्रतिक्रिया को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के चुरू में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, वायनाड सांसद ने कहा कि जब लोग बीमारी से मर रहे थे तो पीएम ने लोगों से बर्तन बजाने के लिए कहा।

उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी ने कहा था - अगर काला धन नहीं मिटा, तो मुझे फांसी दे दो... कोरोना के समय, नरेंद्र मोदी ने कहा था - अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाओ, थाली बजाओ। देश भर में लोग मर रहे थे, कोई ऑक्सीजन नहीं थी, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी आए और कहा कि कोविड आ गया है, लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ।"

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, "दूसरी ओर, यहां भीलवाड़ा मॉडल था। यहां बर्तन बज रहे थे और राजस्थान में घरों में खाने के पैकेट बांटे जा रहे थे। दवाएं बांटी जा रही थीं और मरीजों को बचाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि हम गरीबों, किसानों और गरीबों की सरकार चलाते हैं।" उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी का काम गरीबों की जेब में पैसा ट्रांसफर करना है। वे अडानी की जेब में पैसा ट्रांसफर करते हैं।" कांग्रेस नेता ने जीएसटी लागू करने और नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला।

#WATCH | Rajasthan Elections | In Churu, Congress leader Rahul Gandhi says, "Narendra Modi had said - if black money is not erased, hang me...During Corona, Narendra Modi told you - turn on your mobile phone torches, clang utensils. People were dying across the country, there was… pic.twitter.com/ZIZBZsqoAV