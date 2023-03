जयपुर बम ब्लास्ट में राजस्थान हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पलटी, चारों दोषियों को किया बरी

Highlights जयपुर में 13 मई 2008 को हुआ था बम विस्फोट निचली अदालत ने 21 दिसंबर 2021 को आरोपियों को फांसी की सजा दी थी हाईकोर्ट ने सबूतों के आभाव में दोषियों को किया रिहा

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में दोषी पाए गए सभी आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को बरी करने का फैसला सुनाया है।

अदालत में न्यायाधीश ने सभी चारों दोषियों की फांसी की सजा को पलटकर उन्हें बरी कर दिया। दरअसल, दोषियों को निचली अदालत ने 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।

Rajasthan High Court acquits all accused in the 2008 serial Jaipur blast case which claimed 71 lives and left over 180 injured. The accused were given capital punishment by a trial court which was challenged in the high court