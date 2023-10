Rajasthan ED summons: सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव को ईडी ने 27 अक्टूबर को बुलाया, डोटासरा और हुडला के परिसरों पर छापे

Highlights पूछताछ के लिए 27 अक्टूबर को जयपुर में बुलाया है। राजस्थान में 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। जून में इस मामले की जांच के सिलसिले में राजस्थान में कई स्थानों पर छापे मारे थे।

Rajasthan ED summons: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने परीक्षा पत्र लीक मामले में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा तथा विधानसभा चुनाव में महवा से पार्टी के उम्मीदवार ओमप्रकाश हुडला के परिसरों पर छापे मारे हैं। ईडी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को फेमा मामले में पूछताछ के लिए 27 अक्टूबर को जयपुर में बुलाया है।

ED summons Rajasthan CM Ashok Gehlot's son Vaibhav Gehlot for questioning in FEMA case on Oct 27 in Jaipur: Officials

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन से संबंधित एक मामले में पूछताछ के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि वैभव गहलोत को शुक्रवार को जयपुर या नयी दिल्ली में संघीय एजेंसी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है।

इस समन का संबंध राजस्थान स्थित आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े समूह ‘ट्राइटन होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’, ‘वर्धा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड’ और इसके निदेशकों एवं प्रमोटर शिव शंकर शर्मा, रतन कांत शर्मा और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हाल में मारे गए छापों से है।

एजेंसी ने अगस्त में तीन दिनों तक जयपुर, उदयपुर, मुंबई और दिल्ली में समूह और उसके प्रमोटर से जुड़े परिसर पर छापे मारे थे। इस छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 1.2 करोड़ रुपये की आय के ज्ञात स्रोत से अधिक नकदी जब्त की थी। ऐसा बताया जा रहा है कि वैभव गहलोत के साथ रतन कांत शर्मा के संबंध प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में हैं और वैभव से फेमा के तहत पूछताछ किए जाने और उनका बयान दर्ज किए जाने की संभावना है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री डोटासरा के सीकर और जयपुर में स्थित परिसरों और दौसा में महवा सीट से पार्टी के उम्मीदवार हुडला तथा कुछ अन्य के परिसरों की तलाशी ली जा रही है। राजस्थान में 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा।

VIDEO | ED conducts searches at premises linked to Rajasthan Congress chief Govind Singh Dotasra in Sikar. More details are awaited. pic.twitter.com/bYTkH289GY