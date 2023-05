राजस्थानः अत्यधिक बारिश और आँधी-तूफान के कारण 12 लोगों की मौत, कई घायल, बिजली के खम्भे व घरों को भी नुकसान

By अनिल शर्मा | Published: May 27, 2023 11:57 AM

आपदा प्रबंधन और राहत सचिव पीसी किशन ने कहा कि मृतकों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत दी जाएगी। मौसम के आंकड़ों के अनुसार, जयपुर तहसील में 6 सेमी बारिश दर्ज की गई, जबकि टोंक के मालपुरा, सीकर के लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू के पिलानी, सवाई माधोपुर के बौंली, करौली के हिंडौन, जयपुर के सांभर, जयपुर के चाकसू, जयपुर के चोमू और अजमेर के सरवर में 5-5 सेमी व अन्य स्थानों पर 1 से 4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई।

