Rajasthan Congress Crisis: सोनिया गांधी से मिले माकन और खड़गे, सीएम गहलोत पर हो सकता है एक्शन!, कमलनाथ दिल्ली पहुंचे

Highlights 10 जनपथ पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। पर्यवेक्षकों ने सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कमलनाथ भी जल्द सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।

नई दिल्लीः कांग्रेस महासचिव अजय माकन और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर राजस्थान संकट पर जानकारी दी। ऐसी संभावना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक्शन हो सकता है! गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो सकते हैं।

दोनों सीधे जयपुर से दिल्ली पहुंचे और इसके बाद 10 जनपथ पहुंचकर सोनिया से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों पर्यवेक्षकों ने सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कांग्रेस के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी जल्द सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।

Delhi | AICC observers Ajay Maken & Mallikarjun Kharge arrive at the residence of Congress interim president Sonia Gandhi. They will further give the report to her pertaining to #RajasthanCongressCrisispic.twitter.com/ftN8HUCr8o