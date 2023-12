Rajasthan Cabinet Expansion: उपचुनाव में करणपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी बने मंत्री, भाजपा ने खेला बड़ा दांव, जानें समीकरण

Highlights सीट पर पांच जनवरी को मतदान होना है। वोटों की गिनती आठ जनवरी को होगी। करणपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 249 मतदान केंद्र हैं।

Rajasthan Cabinet Expansion: राजस्थान में 5 जनवरी को उपचुनाव होने जा रहा है। भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार में बड़ा दांव चला है। राजस्थान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 22 विधायकों ने शनिवार को मंत्री पद की शपथ ली। जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया है उनमें सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी भी शामिल हैं, जो करणपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।

राज्य की करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। यहां भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस ने कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर अब कांग्रेस प्रत्याशी सहित कुल 12 उम्मीदवार हैं।

Rajasthan Cabinet expansion: Rajyavardhan Rathore, Kirodi Lal Meena among 22 new ministers inducted in govt



