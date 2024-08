Rajasthan Assembly: "रात्रि विश्राम और धरना, राजस्थान विधानसभा, जयपुर", कांग्रेस के 50 विधायक आसन के सामने बैठे, आखिर क्या है वजह, देखें वीडियो

Highlights पूरी रात विधानसभा में आसन के सामने धरना दिया। धरना सोमवार शाम लगभग साढ़े चार बजे शुरू किया था। गद्दे बिछाकर धरने पर बैठे और रात भर भजन गाए।

Rajasthan Assembly: विधायक मुकेश भाकर को निलंबित किए जाने और उन्हें सदन से बाहर ले जाने के लिए मार्शल द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के लगभग 50 विधायकों ने सोमवार को पूरी रात विधानसभा में आसन के सामने धरना दिया। कांग्रेस के विधायकों ने यह धरना सोमवार शाम लगभग साढ़े चार बजे शुरू किया था और वे पूरी रात सदन में बैठे रहे। विधायक सदन में गद्दे बिछाकर धरने पर बैठे और रात भर भजन गाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंगलवार सुबह 'एक्स' पर धरने की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "रात्रि विश्राम और धरना, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।"

VIDEO | Police put up barricades around Rajasthan Assembly after Congress MLAs hold overnight Dharna over suspension of MLA Mukesh Bhakar.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/dv5TRARJn4) pic.twitter.com/JtfySqNzzP — Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2024

VIDEO | Rajasthan Assembly Speaker Vasudev Devnani on Monday suspended MLA Mukesh Bhakar for his 'disrespectful gestures towards the Chair' and called the conduct as unprecedented since the inception of Vidhan Sabha in 1952. Here's what Rajasthan Home Minister Jawahar Singh said… pic.twitter.com/F82N8aFmAx — Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2024

उल्लेखनीय है कि सोमवार शाम सभापति संदीप शर्मा ने निलंबित किए गए कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सदन से बाहर जाने को कहा था। इसके बाद, मार्शल और कांग्रेस के विधायकों के बीच तनातनी और धक्का-मुक्की की नौबत आ गई थी। सभापति ने सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। कांग्रेस की महिला विधायकों ने आरोप लगाया था कि मार्शल ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद पार्टी विधायक धरने पर बैठ गए।

Jaipur: Cong MLAs continue to protest overnight in Rajasthan Assembly over suspension of MLA Mukesh Bhakar



Edited video is available on PTI Videos (https://t.co/L2D7HH309u) #PTINewsAlerts#PTIVideos@PTI_Newspic.twitter.com/leOhHWNtxA — PTI News Alerts (@PTI_NewsAlerts) August 6, 2024

